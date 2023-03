Royaume-Uni : Parents emprisonnés pour la mort par négligence de leur fille obèse

Au Pays de Galles, Kaylea, 16 ans, pesait 146 kilos au moment de son décès, en 2020. Elle vivait dans des draps sales, sur des tapis pour chiens. Sa mère reçoit six ans de prison, son père sept ans et demi.

Les parents d’une adolescente britannique obèse, décédée à 16 ans, au domicile familial, dans des conditions particulièrement sordides, ont été condamnés, mercredi, à des peines dépassant six ans de prison pour homicide involontaire par négligence grave. Kaylea avait été retrouvée dans des conditions décrites au tribunal comme «indignes de tout animal», dans des vêtements et des draps souillés, après sa mort dans la maison familiale à Newton, au Pays de Galles, en octobre 2020. L’adolescente pesait alors 146 kilos.

Kaylea, qui se déplaçait en fauteuil roulant, est morte à la suite d’une inflammation et d’une infection dues à un ulcère résultant de son obésité et de son immobilité. Sa mère, Sarah, âgée de 40 ans, a été condamnée à six ans de prison à Swansea, au Pays de Galles, et son père, Alun, 45 ans, a reçu une peine de sept ans et demi d’emprisonnement.