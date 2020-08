il y a 44min

Saxon (VS) Parents et enfants manifestent pour obtenir un bus scolaire

Une cinquantaine de personnes ont fait une marche mardi matin pour réclamer un transport public scolaire que refuse l’Exécutif de la commune. En attendant une décision du Tribunal fédéral, un geste semble avoir été consenti.

de Frédéric Nejad Toulami

Privées de transport scolaire sur les hauts de Saxon depuis des années, des familles se sont mobilisées ce mardi matin avec des pancartes. dr

À coup de slogans scandés ce mardi matin, à partir de 7 h 30, au hameau des Mayens, sur les hauts de Saxon, des élèves et leurs parents ont réclamé un bus scolaire, alors que la rentrée des classes en Valais est intervenue ce lundi 17 août. «On en a gros, pas de bus», «De 4 à 8 kilomètres, 30 enfants et pas de bus» pouvait-on notamment lire sur des pancartes tenues dans ce défilé de mécontentement à l’adresse de l’Exécutif de la commune.

Autonomie communale versus autorité cantonale

Sous les feux des critiques de ces habitants, le règlement communal des constructions viole selon eux leurs droits garantis par la loi cantonale de l’instruction publique. Malgré une décision administrative du Conseil d’État, puis judiciaire du Tribunal cantonal, toutes deux en défaveur de l’Exécutif de Saxon, son président, Christian Roth, campe sur ses positions. Il explique à 20minutes.ch que l’autonomie des communes doit être respectée et que ce règlement des constructions a été accepté en 2013 par l’assemblée des habitants de la commune (l’Assemblée primaire) puis validé par les membres du Conseil communal (Exécutif). «Ce règlement communal spécifie qu’à partir de 800 mètres d’altitude, des prestations publiques comme le déneigement et le transport scolaire ne sont plus garanties, souligne Christian Roth. Les familles qui ont décidé d’aller habiter sur les hauts de Saxon sont censées le savoir et ont donc fait ce choix.»

Défraiement et forfait consentis mais non communiqués

Si le président admet que la décision du Tribunal cantonal donne tort à Saxon, lui et l’étude d’avocats de la commune estiment que des zones d’ombre persistent et attendent à présent un arrêt du Tribunal fédéral pour démêler cela et faire jurisprudence, car d’autres communes auraient des règlements semblables selon lui. «Et comme notre recours au Tribunal fédéral n’est pas assorti d’un effet suspensif, nous avons accepté un défraiement aux parents dont les enfants ne bénéficient pas du transport scolaire en bus, déclare Christian Roth. Soit 70 centimes par kilomètre pour l’équivalent de deux trajets quotidiens. Ainsi qu’un forfait de 8 fr. par repas à midi pour les enfants qui ne peuvent rentrer chez eux.»

L’étude d’avocats est celle de l’ex-président de Saxon