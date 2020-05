Genève

Parents soulagés par la rentrée scolaire

Lundi matin, les premiers élèves ont effectué leur retour sur les bancs de l’école. Leurs géniteurs se montrent sereins et confiants.

Quelques minutes plus tard, les barrières s’ouvrent. S’ensuit un moment de confusion et d’hésitation. Chacun veut entrer, tout le monde s’approche. «Il y a beaucoup de monde, constate Ilenia. Normalement, on aurait dû espacer les arrivées, ne pas s’agglutiner. Mais, là, avec la pluie, je pense que ça a été difficile.» Une fois dans le préau, les enfants sont accueillis par deux enseignantes. Les parents ne doivent pas accompagner leurs bambins. Peu après 8h, l’engorgement s’est résorbé, les élèves arrivent au compte-gouttes, l’école a repris le relais. «Je pense que ces derniers jours, on en a trop fait, surtout avec les enfants, analyse Frédéric. Il était urgent que les enfants retournent en classe.»