Villa ornée d’une peinture du Caravage : «Parfois je fais mon yoga en dessous sur mon petit tapis et je le regarde»

Habituée à vivre au milieu des toiles de maîtres, la princesse Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi devra bientôt quitter la villa romaine Aurora, mise aux enchères pour régler un litige successoral.

La princesse Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi ne se lasse pas d’admirer la peinture du Caravage ornant un plafond de sa villa en plein centre de Rome : «Parfois je fais mon yoga en dessous sur mon petit tapis et je le regarde».

«C’est extraordinaire»

«Je découvre à chaque fois de nouveaux détails de la peinture», confie cette Américaine de 72 ans née au Texas, troisième et dernière épouse de feu le prince Nicolo Ludovisi Boncompagni, en recevant une équipe de l’AFP dans sa villa, qui répond au joli nom de «Casino de l’Aurore».

Entourée de photos encadrées de sa nombreuse parentèle, cette femme élégante au port altier habite ce lieu exceptionnel depuis une vingtaine d’années: «C’est extraordinaire, et bien sûr c’est un grand privilège d’être la gardienne de cette villa».

Où ira-t-elle? «J’ai déjà visité quelques endroits à Rome où les ancêtres de mon mari ont vécu (...) j’y ai réfléchi, mais je ne sais pas, cela me rendrait tellement triste de passer à côté de la Villa Aurora et de voir que quelqu’un d’autre y habite», soupire-t-elle.

Un musée?

L’oeuvre du maître du clair-obscur, de son vrai nom Michelangelo Merisi (1571-1610) et mort prématurément à 38 ans, représente Jupiter, Pluton et Neptune avec au centre le globe terrestre, la lune et les signes du zodiaque. C’est son unique peinture murale connue à ce jour.