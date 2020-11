Marie s’infiltre«Parfois, je me trouve très lourde et gênante»

Contre toute attente, la Parisienne de 29 ans, de son vrai nom Marie Benoliel, les comprend complètement et n’hésite pas à faire une autocritique plutôt sévère. «Ouais, parfois je me trouve très très peu drôle, très lourde, très gênante. Je ne me regarde pas, je déteste mon humour. Et je pense que c’est ce qui est sympathique», a-t-elle confié à Europe 1, vendredi 30 octobre 2020. Malgré tout, celle qui vient de sortir un single intitulé «Couvre-feu», faisant référence à la crise sanitaire, assume à 100% ses mauvaises blagues et ses erreurs, face au public. «Ah mais faut arrêter ce surmoi, le regard sur soi, etc. On fait, on publie. Quand c’est de la merde comme quand c’est quelque chose de pas mal. C’est très important», a-t-elle expliqué.