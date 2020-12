Luxembourg : «Parfois les gens sont inconscients du danger»

Un lecteur du quotidien luxembourgeois «L'essentiel» a filmé deux individus à vélo poussant un chariot de supermarché sur la route. Rien de tout ça n'est légal.

On voit sur la vidéo deux individus ramenant leurs courses avec un chariot de supermarché. Tous deux à vélo, ils tiennent leur guidon d'une main et le chariot, entre eux, de l'autre main, occupant toute la largeur de la chaussée. Pas de quoi faire sourire la police, contactée par nos soins pour commenter les images.

«Parfois les gens sont inconscients du danger», soupire une porte-parole de la police grand-ducale. Cette vidéo contrevient effectivement à de nombreux articles du code de la route. Celui-ci «définit bien quels véhicules sont autorisés à circuler sur la voie publique», et les chariots de supermarché n'en font pas partie, en toute logique. En outre, les règles de sécurité élémentaires ne semblent pas non plus respectées. «On ne doit pas se mettre en danger, ni mettre les autres usagers de la route en danger», explique encore la porte-parole de la police.