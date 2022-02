Ukraine : Parfum de guerre froide avant la conférence de Munich

L’Allemagne a accusé la Russie de mettre en danger la sécurité de l’Europe avec des «exigences datant de la guerre froide» avant le grand rendez-vous diplomatique qui débute ce vendredi.

«Avec un déploiement sans précédent de troupes à la frontière avec l’Ukraine et des exigences datant de la guerre froide, la Russie remet en cause les principes fondamentaux de l’ordre de paix européen», a déclaré dans un communiqué la ministre allemande des Affaires étrangères Anna-Lena Baerbock.

Dirigeants internationaux et diplomates de haut rang ont rendez-vous à Munich, dans le sud de l’Allemagne, de vendredi à dimanche, pour trois jours de discussions sur des questions de défense et de sécurité.

Dialogue de sourds

La Russie a, selon les renseignements américains, déployé plus de 150 000 soldats et leurs équipements dans le voisinage de l’Ukraine.

École bombardée

Moscou réclame «le retrait de toutes les forces et armements des États-Unis déployés en Europe centrale et orientale, en Europe du Sud-Est et dans les pays baltes» et un «renoncement à tout élargissement futur de l’Otan», à l’Ukraine en particulier.