Pêche post-Brexit : Paris agite la menace de l’arme énergétique contre Londres

Le secrétaire d’État français aux Affaires européennes a déclaré à la radio que la France ne se «laissera pas faire» face au Royaume-Uni dans le conflit sur la pêche.

«Notre patience a une limite claire, celle de l’exaspération et celle de nos pêcheurs», a insisté Clément Beaune. «Cela fait neuf mois que nous discutons calmement, gentiment. Ça suffit!» a-t-il dit. «Ils pensent qu’ils peuvent vivre tous seuls et en plus taper sur l’Europe. Et comme ça ne marche pas, ils font dans la surenchère et l’agressivité», a affirmé le secrétaire d’État. «Le Brexit, c’est le populisme en action. On a la démonstration que c’est un échec dramatique», a-t-il lancé. «C’est classique comme recette. Et bien on ne se laissera pas faire».