Camps de prisonniers djihadistes en Syrie: Paris annonce le rapatriement de 10 femmes et 25 enfants

La France a procédé mardi au rapatriement de 10 femmes et 25 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers jihadistes dans le nord-est de la Syrie. «Les mineurs sont remis aux services chargés de l’aide sociale à l’enfance» et vont faire l’objet d’un suivi médico-social tandis que «les adultes sont remises aux autorités judiciaires compétentes», a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il y a tout juste un an, la France a mis fin à la politique du «cas par cas», qui lui a valu d’être condamnée par des instances internationales et blâmée par des organismes consultatifs français.

Violence endémique

Aux côtés de nombreuses femmes de diverses nationalités, ces ressortissantes françaises vivent dans les camps d’Al-Hol et de Roj contrôlés par les Kurdes, où la violence est endémique et où les privations sont nombreuses. Au total, 16 femmes et 35 enfants avaient ainsi été ramenés en France lors d’une première opération collective il y a un, qui avait été suivie en octobre du retour de 15 femmes et 40 enfants.