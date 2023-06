Paris: l’obélisque de la place de la Concorde retrouve sa pointe dorée

Le plus vieux monument de Paris a retrouvé mardi son esthétique d’origine.

Depuis le sol, le sommet doré de l’obélisque (appelé pyramidion) de la place de la Concorde à Paris semblait jusqu’ici pointu, il n’en était rien: une pointe y a enfin été installée mardi, rendant au plus vieux monument parisien son esthétique d’origine.

Offert par l’Égypte à la France en 1830 en reconnaissance du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, l’obélisque de Louxor, joyau du patrimoine international et symbole de la splendeur de l’histoire égyptienne, «est arrivé à Paris sans sa pointe érodée au fil des siècles», a expliqué Isabelle Morin-Loutrel, conservatrice des monuments historiques.

«Les hiéroglyphes et les bas-reliefs des tombes égyptiennes montrent des obélisques pointus. On ne sait pas depuis combien de temps l’obélisque de Louxor n’avait plus sa pointe, mais depuis probablement très longtemps», souligne la spécialiste.