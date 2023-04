Ligue 1: Un doublé de Mbappé permet à Paris de battre Angers

À six journées de la fin, l’équipe de Mbappé et Messi compte désormais onze points d’avance sur Marseille, son dauphin, avant son match dimanche contre Lyon.

22 buts pour Mbappé

En plus d’être efficace devant le but de Paul Bernardoni, le No 7, en retrait physiquement pendant plusieurs matches, a retrouvé son instinct, sa technique et ses appels tranchants. Déjà samedi dernier contre Lens, il s’était réveillé avec un but et une passe décisive. À la fin de la saison, il pourrait remporter pour la cinquième fois d’affilée le trophée du meilleur buteur du championnat.