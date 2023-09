Braquage d’une joaillerie Piaget à Paris: 5 personnes arrêtées

Cinq personnes, soupçonnées d’être impliquées dans le braquage le 1er août de la joaillerie Piaget à Paris, avec un butin estimé entre 10 et 15 millions d’euros, ont été interpellées mardi et mercredi, a-t-on appris de source proche du dossier. Les suspects ont été arrêtés par les policiers de la Brigade de répression du banditisme (BRB) chargés de l’enquête pour vol à main armée en bande organisée et séquestration en bande organisée, a-t-on précisé de même source, confirmant une information du site Actu17.