Crise des sous-marins : Paris, soutenu par l’UE, s’en prend encore à Washington

Présent à New York pour l’Assemblée générale de l’ONU, Jean-Yves Le Drian a une nouvelle fois critiqué Washington et évoqué une «rupture de confiance entre alliés».

Le président américain est arrivé lundi à New York pour sa première Assemblée générale des Nations Unies qui devait être l’occasion de mettre en avant le «retour» de l’Amérique comme partenaire fiable auprès de ses alliés malmenés pendant quatre années de mandat de Donald Trump. Un rendez-vous très attendu, d’autant plus après la version essentiellement virtuelle de l’an dernier.

Époque «révolue»

Cela s’apparente aux «réflexes d’une époque que nous espérions révolue», a-t-il martelé, dans une nouvelle allusion claire à l’ère Trump. La France, qui a rappelé ses ambassadeurs à Washington et Canberra dans un geste sans précédent, ne décolère pas et le fait savoir. Et elle a pu se réjouir à New York d’un soutien des dirigeants de l’UE, plutôt silencieux jusque-là.