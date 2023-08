Décès de la première femme à avoir présidé l’Académie française

Multiples racines

Membre depuis 1990 de l’Académie française, où elle fut la troisième femme admise, Hélène Carrère d’Encausse a également eu une carrière politique. Elle a notamment été élue au Parlement européen en juin 1994, élue sur une liste de droite UDF-RPR. Ayant des racines autrichiennes, allemandes et italiennes, elle compte parmi ses ancêtres de grands serviteurs de l’Empire russe et des résistants à ce même Empire.

Née à Paris le 6 juillet 1929, elle était la fille d’une Italienne et d’un philosophe géorgien émigré en France, Georges Zourabichvili (qui sera plus tard assassiné). Elle acquiert la nationalité française en 1950 et épouse, deux ans plus tard, Louis Carrère, dit Carrère d’Encausse, un assureur avec lequel elle a trois enfants dont l’écrivain Emmanuel Carrère, qui a évoqué sa famille dans son livre «Un roman russe».