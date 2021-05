Arménie : Paris demande le «retrait immédiat» des troupes azerbaïdjanaises

Alors que l’Arménie accuse l’Azerbaïdjan d’avancer sur son territoire, le président français, Emmanuel Macron, a appelé Bakou à retirer ses troupes.

Les deux hommes ont eu un entretien téléphonique au sujet «des développements en cours à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan», alors qu’Erevan accuse Bakou de chercher à conquérir de nouveaux territoires, en plein regain de tension entre ces deux pays ennemis jurés, qui a également suscité une mise en garde des É tats-Unis.

Trois kilomètres à l’intérieur

«C’est une infiltration subversive», a lancé Nikol Pachinian lors d’une réunion extraordinaire de son C onseil de sécurité, où il a affirmé que les troupes azerbaïdjanaises s’étaient avancées de trois kilomètres à l’intérieur des frontières arméniennes au sud et qu’elles voulaient «faire le siège» du lac Sev, partagé entre les deux pays.

Plus de 6000 morts

L’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont affrontés à l’automne 2020 pour le contrôle de la région indépendantiste du Haut-Karabakh, un conflit qui s’est soldé par plus de 6000 morts et une défaite d’Erevan, qui a dû rétrocéder d’importants territoires à Bakou.