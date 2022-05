Finale de la Ligue des champions : Paris dénonce une «fraude massive et organisée de faux billets»

Selon le ministre français de l’Intérieur, entre 30’000 à 40’000 fans de Liverpool se sont retrouvés au stade de France, samedi, «sans billet ou avec des billets falsifiés».

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé, lundi, une «fraude massive, industrielle et organisée de faux billets» lors de la finale de la Ligue des champions, entre le Real Madrid et Liverpool, finale émaillée de nombreux incidents samedi soir, autour du stade de France.

«De 30’000 à 40’000 supporters anglais se sont retrouvés au stade, soit sans billet, soit avec des billets falsifiés», a déclaré le ministre devant la presse, à l’issue d’une réunion interministérielle organisée sur ces dysfonctionnements. «Ce qui a été constaté, c’est une fraude massive, industrielle et organisée, de faux billets», a dénoncé le ministre. «Au préfiltrage, 70%» des billets papiers présentés étaient des «faux», a-t-il précisé, et, «une fois passé ce préfiltrage, plus de 15%» étaient des faux.