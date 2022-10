Après le meurtre de Lola : Paris dit devoir «faire mieux» sur les expulsions d’immigrés irréguliers

Le gouvernement français a reconnu mercredi qu’il devait «faire mieux» sur les expulsions d’immigrés irréguliers, après avoir été mis en cause par la droite et l’extrême droite à la suite du meurtre de Lola , une adolescente de 12 ans tuée dans des conditions atroces.

La principale suspecte du meurtre, Dahbia B. , une Algérienne de 24 ans, a été inculpée lundi pour «meurtre» et «viol aggravé», et écrouée. Elle était entrée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour étudiant, mais faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis août dernier.

«Nous devons faire mieux»

Appel à la «dignité»

«Évidemment que nous souhaitons les condamnations les plus fermes, évidemment que nous souhaitons que la justice suive son cours le plus rapidement et le plus fermement possible», a ajouté Olivier Véran.