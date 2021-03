France : Paris élargit le bassin de population éligible au vaccin

Jusqu’ici réservée aux professionnels de santé et aux deux millions de personnes de 50 à 64 ans atteintes d’une comorbidité, la vaccination devrait être possible dès 65 ans.

Une décision annoncée lundi soir par le ministre de la Santé Olivier Véran, conformément à un avis de la Haute autorité de santé (HAS) rendu public ce mardi. La HAS a également recommandé que tous les vaccins puissent à l’avenir être administrés par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, en plus des médecins, ainsi qu’un élargissement des publics considérés comme prioritaires.