Chasse: Paris envisage l’alcoolémie et des demi-journées «de repos»

Chasse : Paris envisage un délit d’alcoolémie et des demi-journées «de repos»

Selon un sondage Ipsos daté du mois dernier, plus de huit Français sur dix sont en faveur d’une interdiction de la chasse deux jours par semaine, dont le dimanche, et l’intégralité des vacances scolaires.

Une phase de concertation va être engagée avec les différents acteurs, notamment les fédérations de chasseurs, avec l’objectif d’aboutir à des mesures concrètes (via des arrêtés ou des décrets) «d’ici à la fin de l’année, au maximum en début d’année», a-t-elle dit. «Mon objectif est clair: je veux tendre vers le zéro-accident dans les années à venir, et cela passera par un meilleur respect des règles, une information plus importante auprès des riverains et un meilleur partage de l’espace.»