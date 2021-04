Fiscalité des entreprises : Paris et Berlin saluent l’idée américaine d’une imposition minimum

«Un accord global sur la fiscalité internationale est désormais à portée de main», estime la France. Pour l’Allemagne, la proposition de Washington est une «très grande avancée» et estime possible un accord «encore cette année».

Le président américain Joe Biden prévoit d’augmenter de 21% à 28% le taux d’imposition des entreprises aux États-Unis afin de financer son ambitieux plan d’investissements de 2000 milliards de dollars sur huit ans dans les infrastructures et les réseaux internet. Il a proposé dans le même temps un taux d’imposition minimum pour les sociétés dans le monde, afin que les grandes entreprises ne soient pas tentées d’aller s’établir à l’étranger.

Soutien de l’Allemagne

Lundi, la ministre de Joe Biden a expliqué que les États-Unis étaient prêts à avancer avec leurs partenaires du G20 vers l’adoption d’un taux d’imposition minimal pour les entreprises qui pourrait «mettre fin à la course» au moins disant-fiscal. L’Allemagne a salué mardi cette avancée, et le Fonds monétaire international s’est déclaré également favorable à une réforme de la fiscalité internationale pour l’adapter en particulier à l’ère numérique.

Alors que les négociations entourant cette réforme, menées sous l’égide de l’OCDE, avaient échoué à l’automne à cause du blocage américain, le changement d’attitude de la nouvelle administration nourrit l’espoir d’un accord au début de l’été. L’OCDE fera son possible pour obtenir un accord sur la taxation des multinationales lors du G20 Finance du 9 et 10 juillet, avait déclaré début mars l’un de ses responsables.