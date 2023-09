Un ado dans un état grave après avoir tenté de «surfer» sur le métro parisien

Sa tête a heurté un objet

«Surfer sur un train», une pratique dangereuse et illégale

La pratique est bien connue et se nomme le «train surfing» («surfer sur un train»). Son origine remonte au XIXe siècle, lorsque les travailleurs les plus pauvres et les migrants ne pouvaient pas se payer un billet de train et décidaient alors de voyager sur le toit du train. Depuis, de jeunes hommes et adolescents du monde entier l’ont pratiquée comme un sport, au péril de leur vie, diffusant ensuite leurs performances sur les réseaux sociaux. À New York, la pratique est même devenue une mode.