Lisa, membre de Blackpink, programmée au Crazy Horse à Paris

Le Crazy Horse de Paris a mis en vente, le 6 septembre 2023, les billets pour le spectacle «Crazy Lisa», qui sera donné cinq fois les 28, 29 et 30 septembre 2023. Le sésame pour assister à «Lisa transformée en Crazy Girl, interprétant des numéros originaux du cabaret, y compris les classiques «But I am a Good Girl» et «Crisis? What Crisis!?! », est vendu à 250 euros.