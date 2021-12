Présidentielle française – «Paris fera taire Zemmour»: un premier meeting sous tension

Présidentielle française : Eric Zemmour compte ses troupes pour son premier meeting

Eric Zemmour entend faire une démonstration de force lors de son premier meeting de campagne présidentielle dimanche à Villepinte (Seine-Saint-Denis), dans une journée «à risque», avec des anti-Zemmour mobilisés.

«C’est une des plus grandes salles de meeting depuis quelques années», «c’est absolument dingue», insiste le porte-parole Antoine Diers, qui se dit «très heureux» si son candidat rassemble plus de 10’000 personnes. Le directeur des événements d’Eric Zemmour, Olivier Ubéda, assure avoir recensé 19’000 inscrits. Plus de 400 journalistes sont accrédités.