Paris Hilton a des oeufs en stock pour devenir maman

Fécondation in vitro : Paris Hilton a «stocké des tonnes d’œufs»

La New-Yorkaise a profité du fait que le monde s’arrête de tourner pendant la pandémie pour avancer dans son processus de fécondation in vitro.

Paris Hilton et Carter Reum se sont mariés le 11 novembre 2021.

Au début de l’année 2021, Paris Hilton a confié son désir de devenir maman avec Carter Reum. «Nous avons commencé à suivre un protocole pour une fécondation in vitro pour que je puisse choisir d’avoir des jumeaux si j’en ai envie», avait-elle déclaré. Il semble que le projet du couple, marié en novembre 2021 , a bien avancé si l’on en croit les confidences de la riche héritière, qui se démultiplie dans les métavers , le 7 décembre 2022 au gala The Hollywood Reporter’s 2022 Women in Entertainment à Hollywood.