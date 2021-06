Los Angeles : Paris Hilton veut enfanter plutôt que s’enrichir

Très amoureuse, l’héritière américaine de 40 ans a réalisé que l’argent ne faisait pas le bonheur.

Maintenant qu’elle a 40 ans, les priorités de Paris Hilton ont bien changé. Multimillionnaire dès sa naissance, l’héritière a quand même voulu gagner sa propre fortune durant sa carrière. Elle a ainsi fait de la téléréalité, de la musique ou encore lancé sa ligne de produits beauté. Son objectif : devenir milliardaire. Cependant, depuis qu’elle roucoule avec Carter Reum, rencontré en 2019 et avec lequel elle s’est fiancée en février 2021, l’Américaine a abandonné cette quête. «Cela a été un réel but parce que je n’étais pas heureuse dans ma vie privée, a-t-elle confié au podcast «Just for Variety with Marc Malkin». Et avec tout ce que j’ai traversé, j’ai toujours vu l’argent comme une forme de liberté et d’indépendance qui me permettait de ne pas être contrôlée par qui que ce soit. C’est pour ça que j’étais tellement focalisée là-dessus.»