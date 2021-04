Télévision : Paris Jackson jouera dans «American Horror Story»

La fille de Michael Jackson fera partie du casting de la série horrifique produite par Ryan Murphy.

Getty Images via AFP

L’Américaine de 23 ans est active dans la comédie et la musique.

Après la musique, voilà que la fille du roi de la pop va s’illustrer une nouvelle fois en tant qu’actrice. D’après TMZ , Paris Jackson sera dans «au moins» un épisode d’«American Horror Story». C’est une source parmi la production de la série créée par Ryan Murphy qui a balancé l’info. Le tournage de la saison 10 avait été décalé en 2020 à cause de la pandémie. Cette saison sera d’ailleurs découpée en deux parties. On y retrouvera Sarah Paulson, Macaulay Culkin ou encore Kathy Bates.

Le site précise que ce ne sera pas les premiers pas de Paris Jackson devant les caméras. Elle était apparue dans la série «Star», produite par la Fox, et dans la comédie «Gringo». Elle incarnera également Jésus dans le film «Habit» qui doit sortir prochainement. Côté musique, l’artiste américaine de 23 ans vient de publier le fruit de sa collaboration avec le groupe britannique The Struts. «Low Key In Love» est dispo depuis le 22 avril 2021.