Los Angeles : Paris Jackson traumatisée par les paparazzis

La fille du roi de la pop a développé des troubles mentaux parce qu’elle est photographiée à son insu depuis son enfance.

Getty Images via AFP

Paris Jackson souffre de troubles de stress post-traumatiques à cause des paparazzis qui la pourchassent sans relâche.

Connue dans le monde entier dès sa naissance, Paris Jackson en a subi de fâcheuses conséquences. Interviewée dans l’émission sur Facebook «Red Table Talk», qui sera diffusée mercredi 16 juin 2021, la fille de Michael Jackson a confié qu’elle avait développé des troubles de stress post-traumatiques causés par les paparazzis qui la traquent depuis son enfance. «J’ai parfois des hallucinations auditives à cause des flashs des appareils photos et une grande paranoïa, a-t-elle expliqué. Je suis suivie en thérapie pour plein de choses de ce genre. Je pourrais entendre un sac-poubelle bruisser et trembler de panique.»