Paris: La tour Eiffel, vraie star de la Fashion Week

La semaine de la mode parisienne, où on a pu admirer des robes lumineuses et un sac-lecteur CD, s’est terminée mardi et ce que l’on peut dire, c’est que les maisons de prêt-à-porter aiment clamer leur amour pour la capitale. Saison après saison, la vraie star de l’événement, comme dans la série «Emily in Paris», c’est bien la tour Eiffel. Parfois taxé d’attrape-touristes, le monument fait rêver les fans de mode du monde entier.

Le 26 septembre, le défilé Saint Laurent s’est tenu aux pieds de la tour Eiffel illuminée. Getty Images

Certaines marques, comme Saint Laurent (ci-dessus) et L’Oréal (ci-dessous), font défiler les mannequins à ses pieds. Le 1er octobre, Stella McCartney a installé ses mannequins en plein air, au cœur d’un marché du VIIe arrondissement, avec le monument en toile de fond.

D’autres utilisent la silhouette de la «dame de fer» comme motif d’imprimé. Le 26 septembre, Dior a présenté sa collection printemps-été 2024, et les clins d’œil à Paris, où a vu le jour la maison de luxe en 1946, étaient nombreux. Alors que la capitale française accueillera les Jeux olympiques et paralympiques dans quelques mois, des cartes de la ville étaient imprimées sur des pardessus et des jupes, en version tie and dye. De loin, ce motif, déjà introduit lors du précédent show, faisait penser à une armature métallique.

Manteau imprimé Dior, collection prêt-à-porter printemps-été 2024. Dior

Jupe imprimée Dior, collection prêt-à-porter printemps-été 2024. Dior

Sur une robe-tablier et un manteau, on pouvait aussi apercevoir une tour Eiffel fantomatique et floue. Cette image a été prise par la photographe allemande Brigitte Niedermair, qui a réalisé de nombreuses campagnes pour la marque. «C’est la première fois que je reprends l’œuvre d’une artiste comme un motif. Ce qui m’intéressait ici, c’est la vision de Brigitte sur un monument que tout le monde connaît», précise la créatrice artistique de Dior, Maria Grazia Chiuri.

Robe-tablier imprimée Dior, collection prêt-à-porter printemps-été 2024. Dior