Marine Lorphelin tancée pour son comportement à vélo

C’est une story plutôt anodine postée par Marine Lorphelin mardi 22 août 2023 sur Instagram. On voit celle qui est toujours affectée par sa récente rupture circuler à vélo dans les rues de Paris tout sourire et sur une «musique bien kitch» selon ses propres mots. Or, ainsi que le lui a fait remarquer un de ses followers, elle risquait d’être épinglée par «la patrouille d’Instagram» parce qu’elle ne portait pas de casque. Ce qui n’a pas manqué.