Inflation : Paris «ne ferme pas la porte» à une taxation des «super profits»

Mais «je pense que le plus efficace et le plus concret pour les Français, c’est quand une entreprise, quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d’achat à ses salariés», a-t-elle précisé. «Prioritairement, je pense que les entreprises qui font des super profits doivent rendre du pouvoir d’achat aux Français en mobilisant les dispositifs votés début août» comme le triplement de la prime pouvoir d’achat, sans charges sociales ni fiscalité, rappelle la cheffe du gouvernement qui promet qu’elle sera «attentive à ce qu’elles le fassent».