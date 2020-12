Brexit : Paris n’exclut pas des négociations au-delà de dimanche

Le parlement européen exige un accord d’ici dimanche minuit pour avoir le temps de le ratifier et de le faire entrer en vigueur au 1er janvier. Mais les négociateurs envisagent les prolongations.

«A l’heure où je vous parle, il y a encore des négociations», et «on va essayer d’avancer dans les heures qui viennent», a souligné Clément Beaune sur France Inter. Mais «il est normal de ne pas dire Ecoutez, c’est dimanche soir on s’arrête, et donc je sacrifie tout. On ne fera pas ça, parce que ce qui est en jeu, ce sont des secteurs entiers, comme la pêche, ce sont les conditions de concurrence pour nos entreprises dans la durée», a-t-il fait valoir.