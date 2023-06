Plus de 3000 fans français de la tech réalisent leur rêve de voir Elon Musk

Elon Musk a fait son show, vendredi au salon VivaTech de Paris, pour le plus grand bonheur de ses milliers de fans présents.

«We love you Elon!»: 3600 fans français de la tech, pour l’essentiel aspirants entrepreneurs ou dirigeants de start-up, ont réalisé vendredi leur rêve de voir à Paris l’excentrique patron de Tesla et SpaceX, lors d’une conférence qui a fait salle comble au salon VivaTech.

Au Dôme de Paris, salle de spectacle habituée à accueillir les stars de la chanson ou du stand-up, le public a multiplié les ovations debout pour la vedette des nouvelles technologies, ainsi que pour sa mère assise au premier rang, sans même attendre d’y être invité par Maurice Lévy, cofondateur de VivaTech et maître de cérémonie du moment le plus attendu de cette édition 2023.

Selfies à distance en pagaille, «stories» sur les réseaux sociaux… Les fans les plus fervents du milliardaire américain ont préféré immortaliser leur présence à quelques mètres du propriétaire de Twitter plutôt que d’écouter sa conversation avec le président du conseil de surveillance de Publicis.

«Bonjour Paris», «Zut alors!» «Je ne suis pas le diable»: à chacune de ses plaisanteries, pas de danse esquissé sur scène ou mot prononcé en français, les applaudissements n’ont cessé de fuser, entre rires joyeux et ambiance techno. Et quand le ton est devenu plus sérieux, c’est un silence quasi religieux qui s’est imposé, signe de son emprise sur une audience composée pour la majorité de jeunes actifs ou d’étudiants.