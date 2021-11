Satellites lancés mardi : Paris pourra espionner les armées étrangères depuis l’espace

La France a rejoint mardi les États-Unis, la Russie et la Chine parmi les nations capables de recueillir du renseignement électromagnétique militaire depuis l'espace.

450 kg chacun

Se déplaçant en formation triangulaire à environ 700 kilomètres d’altitude, «ils vont permettre de cartographier les systèmes adverses, que ce soient des radars ou des centres de communication des armées adverses ou d’identifier un surcroît d’activité électromagnétique dans une zone», explique à l’AFP la Direction générale de l’armement (DGA). Ces petits satellites (450 kilos chacun) permettront également de repérer, et donc de suivre, l’émission du radar d’un navire ou l’existence de communications entre véhicules terrestres en déplacement, précise le ministère des Armées. «Ils peuvent par exemple détecter les émissions radars d’un système de défense antiaérien» et ainsi permettre de préparer des opérations aériennes en l’évitant, détaille-t-il.

Disponibles en tout temps

«Muscler» la posture

De fait, ces trois satellites font rentrer dans un club très fermé: seuls les États-Unis, la Russie et la Chine sont dotés de capacités comparables, selon le ministère des Armées. Leur lancement s’inscrit dans le cadre d’une montée en puissance par la France de ses moyens spatiaux, dans un contexte de militarisation de l’espace. Pour «muscler» sa posture spatiale, Paris a établi en 2019 une stratégie spatiale de défense et prévu d’y consacrer près de 5 milliards d’euros (environ 5,2 milliards de francs) sur la durée de la loi de programmation militaire (2019-2025), dont 3,6 milliards pour le renouvellement de ses capacités satellitaires.

Lasers spatiaux

Paris a ainsi lancé le 24 octobre le premier des trois satellites de communications militaires de nouvelle génération, Syracuse 4-A, et doit lancer l’an prochain CSO-3, dernier des trois satellites d’observation optique de la constellation CSO. Et face à des puissances rivales susceptibles de nuire à ces moyens spatiaux, la France compte d’ici la fin de la décennie se doter de satellites patrouilleurs dotés de caméras et de puissants lasers pour tenir à distance de ses satellites les engins spatiaux trop curieux. Les satellites Ceres, construits par Thales et Airbus auront coûté 450 millions d’euros.