Coronavirus : Paris pourrait passer en alerte maximale dès lundi

Le ministre français de la Santé a annoncé jeudi que la capitale pourrait passer en alerte maximale dès la semaine prochaine.

Un tel classement «supposera que les habitants de Paris et de la petite couronne réduisent temporairement leurs interactions sociales de manière drastique, en tout cas plus importante que ce qu’ils font déjà: plus de fêtes de famille, plus de soirées, fermeture totale des bars», a-t-il indiqué.