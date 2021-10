Pêche post-Brexit : Paris pourrait «réduire» les livraisons d’électricité à Jersey

Le secrétaire d’État français aux Affaires européennes a nuancé les menaces de la France. Pas question de «couper» le courant à Jersey mais en «réduire les livraisons» est possible.

«Réduire les livraisons (d’électricité à Jersey) c’est possible, couper le courant à chaque habitant de Jersey cet hiver cela n’arrivera pas», a souligné Clément Beaune sur la chaîne BFMTV.

L’accord obtenu par le négociateur de l’UE, Michel Barnier, sur le Brexit prévoit un «accord d’export sur l’énergie», a-t-il relevé. «Donc on peut réguler les flux. Je ne souhaite pas qu’on en arrive là. C’est une des possibilités politiques».

L’accord post-Brexit, conclu in extremis à la fin de l’année dernière entre Londres et Bruxelles, prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à condition d’obtenir une licence, accordée s’ils peuvent prouver qu’ils y pêchaient auparavant. L’île anglo-normande de Jersey a annoncé le 29 septembre l’octroi de 64 licences définitives à des bateaux français (contre 169 demandées par Paris) et le rejet de 75 dossiers. La veille, Londres avait accordé 12 autorisations supplémentaires dans ses eaux, dans la limite des 6 à 12 milles nautiques de ses côtes (contre 87 demandées).