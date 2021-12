Coronavirus – Paris prend des mesures, les boîtes de nuit ferment pour un mois

Vacances scolaires pas anticipées

Jean Castex a aussi recommandé aux Français de limiter les «moments de convivialité» en intérieur dans les sphères privées et professionnelles. «Mon message est très simple: jusqu’aux fêtes de fin d’année, on lève le pied, on arrête, on se protège et on protège ainsi notre capacité à profiter de Noël.»