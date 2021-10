Pêche post-Brexit : Paris prêt à riposter contre Londres d’ici huit jours

La France réclame toujours des licences supplémentaires au Royaume-Uni pour que ses pêcheurs puissent travailler dans les eaux britanniques.

Français et Britanniques se disputent sur la nature et l’ampleur des justificatifs à fournir pour les licences.

«Nous avons été très patients, trop patients (...) Les Britanniques ne veulent pas donner un certain nombre de licences non pas parce qu’ils manquent d’informations mais parce qu’ils ont fait ce choix politique», a martelé le secrétaire d’État.

«C’est un problème européen»

L’accord post-Brexit, conclu in extremis à la fin de l’année dernière entre Londres et Bruxelles, prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à condition d’obtenir une licence, accordée s’ils peuvent prouver qu’ils y pêchaient auparavant. Mais Français et Britanniques se disputent sur la nature et l’ampleur des justificatifs à fournir.