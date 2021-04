Football: Le Bayern mène à Paris après 45 minutes

Les Munichois ont fait le 50% du chemin. Il leur manque un seul but pour se qualifier. Cette première période a été incroyable. Les deux équipes ont eu de très grosses occasions et ont fait parler leur puissance offensive. Paris fait une très belle première période et a même eu les occasions les plus nettes mais c'est le Bayern qui est devant. Le réalisme qu'a connu Paris la semaine dernière colle aux Bavarois ce soir. Il reste 45 minutes dans ce match où tout est encore à jouer.