France : Paris réquisitionne des grévistes pour débloquer des stocks de carburant

«Face à la reconduction de la grève d’une partie du personnel à Port-Jérôme (Seine-Maritime), en Normandie, le gouvernement lance la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt. La réquisition débutera ce jour», a indiqué à l’AFP, le ministère français de la Transition énergétique. La réquisition ne concerne pas les opérations de la raffinerie et donc la production de carburant.

Poursuite du mouvement

Six raffineries en grève

Six des sept raffineries de France sont en grève mercredi: les quatre de TotalEnergies et les deux d’Esso-ExxonMobil; seule celle de Lavéra (groupe PetroIneos) n’est pas bloquée. Avant l’aube mercredi, à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Gravenchon (Port-Jérôme), en Seine-Maritime (nord), une cinquantaine de salariés grévistes ont voté à main levée la poursuite de la grève, au pied de l’usine, où des palettes brûlent et sans présence policière alentour, a constaté l’AFP.