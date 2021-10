Cyclisme – Paris – Roubaix: une si longue sécheresse

Quelle déveine! Les femmes courront Paris – Roubaix au sec, elles devront se contenter de 29,2 km de secteurs pavés, elles n’auront d’autre souci que de tenir en équilibre sur ce fil chaotique, tandis que les hommes, eux, aimés du ciel, retrouveront dimanche, après dix-neuf ans d’une attente interminable, les joies de la pluie. Depuis 2002 et la victoire de Johan Museeuw, Paris – Roubaix traverse une période de sécheresse et cette sécheresse attriste les authentiques amoureux du cyclisme.

29 secteurs pavés humides

«Vingt ans plus tard, un Paris – Roubaix sous la pluie, ça serait pas mal, non?», a demandé Christian Prudhomme, le patron d’ASO, organisateur de l’événement. Thierry Gouvenou, directeur de la course, a rappelé dans L’Équipe les vertus trop souvent mal-aimées des pavés savonneux: «J’aimais bien courir sur des Paris – Roubaix humides, parce que j’étais à l’aise. Mais certains sont tétanisés à l’idée que ça puisse glisser, partir à la chute. Ce n’est pas du tout pareil, par temps sec, c’est la puissance qui va compter et l’endurance. Par temps humide, on a besoin de moins de puissance mais de beaucoup plus de pilotage, de confiance en soi, de contrôle de la trajectoire.»