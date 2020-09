France : Paris s’apprête à raccourcir la quarantaine à sept jours

Le ministre de la Santé prévoit une réduction de la «quatorzaine» imposée aux personnes exposées au Covid-19.

Trop contraignante et trop difficile à faire respecter, la quarantaine de quatorze jours? Le Gouvernement français songe en tout cas à la raccourcir. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé avoir obtenu un avis favorable du Conseil scientifique instauré pour faire face à la pandémie. Il s’agit de «réduire la période de mise à l’abri dans un certain nombre de situations et passer de quatorze à sept jours», a-t-il déclaré au micro de France Inter.

«On est davantage contagieux dans les cinq premiers jours ou qui suivent les symptômes ou qui suivent la positivité d’un test. Et ensuite, cette contagiosité diminue de façon très importante, et au-delà d’une semaine, elle demeure mais elle est très faible», a-t-il argumenté. Le ministre espère ainsi une «meilleure adhésion de la population». La décision devrait être prise vendredi.

Le virus continue à circuler de façon active en France, où 68 départements sur 101 sont désormais classés en situation de vulnérabilité modérée ou élevée. Parmi eux, les Bouches-du-Rhône (Marseille), où les autorités envisagent des mesures supplémentaires «d’encadrement» des rassemblements de plus de dix personnes.

Plus de 4000 nouveaux cas ont été comptabilisés en France entre lundi et mardi, chiffre en retrait par rapport aux trois jours précédents, où les nouveaux cas s’élevaient entre 7000 et 9000. En matière de prévalence sur quatorze jours, le pays est le deuxième plus touché d’Europe occidentale après l’Espagne, avec 125 cas pour 100’000 habitants.