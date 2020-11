Football : Paris s’envole, Rennes cale, Bordeaux chute

Après sa désillusion européenne, Paris s’est rassuré en remportant une huitième victoire d’affilée en L1, 3-0 samedi contre Rennes, qui manque l’opportunité d’égaler le leader en cette 10e journée, alors que Bordeaux a sombré contre Montpellier (2-0).

Doublé de Di Maria

Profitant d’une erreur bretonne, Moise Kean a marqué son 3e but en L1 d’une frappe croisée à ras de terre de l’extérieur de la surface (11e). Angel Di Maria a ensuite inscrit un doublé, avec un petit ballon piqué dont il raffole (21e) et une frappe lointaine contrée (73e).

En revanche, Paris, qui devait déjà se passer de ses stars Neymar et Kylian Mbappé, mais aussi de Mauro Icardi, Marco Verratti ou Pablo Sarabia, a encore vu deux de ses joueurs sortir sur blessure: Thilo Kehrer et Idrissa Gueye. Sans compter Kean qui boitillait en laissant sa place à Danilo Pereira à l’heure de jeu.

Bordeaux, première défaite à domicile

Pour Rennes, c’est un coup d’arrêt: Paris est désormais à six points et Lille a l’occasion dimanche de les mettre à quatre points. La place des Bretons, lourdement battus à Chelsea cette semaine (3-0), est contestée par trois équipes méridionales: Marseille donc, à égalité, Nice, un point derrière avant son match contre Monaco dimanche, et Montpellier, un point derrière également.

Car le MHSC est allé dimanche après-midi s’imposer logiquement à Bordeaux, grâce à des buts de Florent Mollet et d’Andy Delort et à d’excellents Teddy Savanier et Gaëtan Laborde, pour grimper au classement... et enfoncer Bordeaux.