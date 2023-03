Football: Paris sorti par le Bayern et l’improbable Choupo-Moting

C’est souvent le tube de la fin de l’hiver: le Paris St-Germain et ses millions sortent par la petite porte de la course à la «Coupe aux grandes oreilles», le trophée après lequel courent les investisseurs qataris depuis leur arrivée dans la Ville Lumière. Cette fois, Kylian Mbappé, Lionel Messi et compagnie auront moins de regrets que lors des habituels «remontadas». Une bonne vingtaine de minutes à l’aller et une première mi-temps réussie au retour ne sont pas suffisants à ce niveau là de compétition.