Coronavirus : Paris totalement masqué et l’Allemagne craint le pire

La France vient de rendre le port du masque obligatoire dans sa capitale, l’Allemagne craint une flambée de contaminations. Et le monde entier tente de s’adapter.

Il s’agit «d’apprendre à vivre avec le virus», a commenté le président Emmanuel Macron. Dans l’est, le masque est aussi désormais obligatoire à Strasbourg et dans les communes de plus de 10.000 habitants. Paris est considérée comme une zone à risque par plusieurs pays: la Belgique vient de l’ajouter à sa liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées, à moins d’un dépistage au retour.

«Encore plus difficile»

La chancelière allemande Angela Merkel a dit vendredi s’attendre à une évolution de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus «encore plus difficile» en automne et en hiver.

Ce qui n’a pas empêché le président Donald Trump, qui a accepté jeudi l’investiture républicaine pour briguer un second mandat, de vanter son action face au Covid-19 et de prédire l’éradication prochaine de la maladie, dans un discours combatif. «Nous produirons un vaccin avant la fin de l’année, et peut-être même plus tôt!» a-t-il promis devant ses partisans à Washington. La pandémie a fait au moins 832’336 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP vendredi à 11h00 GMT.