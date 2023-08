Ils passent la nuit à la belle étoile dans la tour Eiffel

Une nuit à la belle étoile au sommet de la tour Eiffel: deux touristes américains ont été retrouvés endormis lundi matin dans le célèbre monument parisien où ils s’étaient dissimulés dimanche, a-t-on appris mardi de source policière et auprès de la société d’exploitation. Les deux intrus ont été découverts «au petit matin», avant l’ouverture au public à 09 h 00, lors de la ronde effectuée par des agents de sécurité de la société d’exploitation de la tour Eiffel (Sete). Les touristes se trouvaient entre le deuxième et le troisième étage de la Tour, dans une partie non accessible au public. Ils «ne représentaient aucune menace apparente», indique la Sete. Ils avaient payé leur ticket d’entrée dimanche vers 22 h 40 et ont franchi les barrières lors de leur descente des escaliers, selon la source policière. Les pompiers, dont ceux de l’unité spécialisée du Groupe d’intervention et de reconnaissance en milieu périlleux (Grimp), sont allés les récupérer et les mettre en sécurité, selon la même source. «Ils seraient restés coincés sur place en raison de leur alcoolisation», selon le parquet de Paris, sollicité par l’AFP.