Violences contre les femmes : Paris veut faciliter le dépôt de plaintes

Procédure entamée hors du commissariat, à n’importe quelle heure, information régulière, présence d’un avocat sont quelques pistes évoquées par le ministre français de l’Intérieur.

«La façon dont les personnes sont reçues dans les gendarmeries et les commissariats sont très bonnes, dans des conditions très difficiles pour les policiers et les gendarmes devant l’explosion des plaintes», a estimé Gérald Darmanin, selon qui «190’000 plaintes» sont suivies chaque année. Mais , il a reconnu qu'«il y a encore ici ou là des difficultés, parfois par manque de formation», tout en soulignant les efforts importants faits dans ce domaine.

Jour et nuit

Il faut des policiers expérimentés

«L’examen dans une unité médico-judiciaire doit être systématiquement envisagé lorsqu’une victime se présente, pour dénoncer des faits d’abus sexuels, et une information sur une prise en charge psychologique doit être donnée», ont aussi recommandé les ministres. Il est également demandé une information «régulière» de la victime sur l’avancée de la procédure, et à la hiérarchie de veiller au «bon niveau d’expérience» des policiers et gendarmes pour «la prise en charge et la conduite des auditions».