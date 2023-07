Le parquet de Paris réclame un non-lieu pour la mort d’Adama Traoré en 2016

«Absence de quelque charge que ce soit»

«Au terme d’un réquisitoire particulièrement exhaustif de 71 pages, le parquet a donc conclu, à la lumière des investigations menées, à l’absence de quelque charge que ce soit à l’encontre des gendarmes», se sont félicités dans un communiqué à l’AFP les avocats des gendarmes, Me Rodolphe Bosselut, Pascal Rouiller et Sandra Chirac-Kollarik.

Symbole de la lutte contre les violences policières

Adama Traoré, un jeune homme noir de 24 ans, est décédé le 19 juillet 2016 dans la caserne de Persan, près de deux heures après son arrestation dans sa ville de Beaumont-sur-Oise au terme d’une course-poursuite, un jour de canicule où la température avait frôlé les 37°C. Emmenés par Assa Traoré, grande sœur d’Adama Traoré et militante, les proches du jeune homme tiennent les militaires pour responsables de sa mort et ont fait de son décès une affaire symbole de la lutte contre les violences policières et le racisme.