Londres – Parité hommes-femmes pas avant 15 ans dans les entreprises

Royaume-Uni : Parité pas avant 15 ans dans les grandes entreprises

La parité hommes-femmes à la tête des grandes entreprises au Royaume-Uni n’est pas attendue avant 2036 à cause de la pandémie, selon une étude.

Des progrès ont été réalisés depuis plusieurs années dans la représentation des femmes au sein des comités exécutifs du FTSE-350, qui regroupe les plus grandes entreprises britanniques cotées en Bourse, selon l'étude Women Count 2021 du cabinet de conseil The Pipeline. Mais la parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes n’est pas attendue avant 2036, en raison du retard pris avec la pandémie.

Recul dû à la crise

«Les temps de crise donnent la possibilité de tourner la page de vieux paradigmes, mais ces périodes de grand stress peuvent également entraîner des reculs», soulignent dans leur rapport Margaret McDonagh et Lorna Fitzsimons, co-fondatrices de the Pipeline. Les chiffres «révèlent que les entreprises du FTSE-350 ne se sont pas servies de la pandémie pour se transformer» et que «sans mesure forte, l’avenir semble sombre pour les femmes qui veulent devenir patronnes, et pour l’ensemble de l’économie», soulignent-elles.