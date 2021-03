Dix ans de négociation

L e projet dit des «Clé-de-Rive» était un paquet ficelé. I l s’agi ssai t d’autoriser des promoteurs privés à réaliser un parking souterrain de 498 places voitures (et 388 deux-roues) sous la rue Pierre-Fatio, à côté du rond-point de Rive. En contrepartie, ces places auraient été supprimées en surface et plusieurs rues du périmètre auraient été piétonnisées. Ce projet, négocié durant une dizaine d’années, faisait l’objet d’un compromis politique qui avait été accepté par le Conseil municipal fin 2019. Le changement de majorité faisant suite aux élections municipales de 2020 a changé la donne. Les partis de gauche, qui ont conquis la majorité à cette occasion, ont alors combattu le parking. Ils estim ai ent inutile et passéiste de réaliser un nouveau parking en centre-ville, considérant notamment que plusieurs ouvrages souterrains alentours ne sont presque jamais pleins. Ils juge aie nt aussi possible et moins coûteux de réaménager la zone en surface sans construire de parking. La droite, en revanche, estim ait qu’il s’agi ssai t d’une opportunité unique de piétonniser le centre-ville, dès lors que la loi actuelle impose la compensation des places supprimées en surface. Or, sans parking, cette compensation vire au casse-tête. Elle s’énerv ait aussi du revirement de la gauche: le compromis initial avait été en effet été négocié et porté par un exécutif rose-vert.