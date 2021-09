Genève - Parking en feu: une voiture et six scooters partent en fumée

Un puissant incendie s’est propagé dans le parking souterrain d’un immeuble d’habitation de sept étages, samedi soir à Vernier. Le sinistre s’est déclenché peu après 22h, au croisement entre l’avenue de Châtelaine et celle d’Henri-Golay. «Une voiture et six scooters ont pris feu. Il y a eu un gros dégagement de fumée et la charge thermique était conséquente. La chaleur a attaqué la dalle», a indiqué Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS).